💰 Инвесторы внесли на брокерские счета рекордную сумму — 2,5 трлн рублей в 2025 году

В основном поступления выросли благодаря квалифицированным инвесторам, которых сейчас почти 1 млн человек.

За 2025 год розничные инвесторы положили на брокерские счета 2,5 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным за последние четыре года. Для сравнения, с 2024 года сумма выросла почти в 1,5 раза.

Большую часть поступлений обеспечили квалифицированные инвесторы, которых сейчас насчитывается почти 1 млн человек.

«Количество клиентов с активами свыше 10 тыс. рублей выросло за год с 4,9 млн до 5,5 млн. Самые быстрые темпы роста — в сегменте наиболее состоятельных инвесторов с портфелем от 1 млн рублей и выше», — сказано на сайте Центробанка.

Общий объем активов инвесторов за год вырос на 16% — до 12,3 трлн рублей. Такой рост произошел из-за притока новых денег на брокерские счета и роста стоимости облигаций.

Из-за снижения ставок в экономике инвесторы стали выбирать корпоративные облигации с фиксированным купоном и долгосрочные ОФЗ. Доля таких ценных бумаг в инвестиционных портфелях выросла с 32% до 38%. Количество акций, наоборот, стали сокращать — с 30% до 25%.