Первая неделя работы нового сотрудника должна быть вдохновляющей, а не стрессовой: как это сделать
Первая неделя сотрудника должна не перегружать, а помогать ему уверенно войти в рабочий ритм. Чтобы она запомнилась в хорошем смысле, лучше заранее выстраивать понятный маршрут на разных этапах найма: от первых вопросов на собеседовании до пробных задач.
Об этом «Клерку» рассказала Александра Авдеева, основатель бутикового PR-агентства «ЗНАТЬ».
«В вакансии я обязательно пишу, что при отклике важно указать кодовое слово. Это позволяет убедиться, что человек действительно прочитал вакансию и полностью ознакомился с условиями.
На собеседовании задаю несколько уточняющих вопросов: ищет ли кандидат основную работу или подработку, готов ли выполнить тестовое задание. После этого я отправляю тестовое задание, и если результат меня устраивает предлагаю пройти пробный рабочий день», — поделилась Авдеева.
Этап
Описание этапа
Пробный рабочий день
Это один из форматов теста, по итогу которого кандидат получает оплату в конце дня — обычно она немного ниже, чем при трудоустройстве по окладу. Это делается для того, чтобы кандидат мог полноценно погрузиться в процесс: выполнить не одно задание, а показать:
А заодно примерить на себя обязанности и понять, подходят ли они ему.
Пробная рабочая неделя
Если первый рабочий день прошел хорошо и все довольны, переходим на пробную неделю. К ее концу у кандидата формируется общее представление о рабочих процессах и работодателе, а у последнего — о нем как о специалисте.
Лучше собеседовать сразу нескольких кандидатов и параллельно начать работу с двумя-тремя из них, чтобы по итогам пробной недели определить, с кем продолжать сотрудничество на постоянной основе.
Если кандидат успешно проходит пробную неделю, Александра Авдеева предлагает начать полноценное сотрудничество — с испытательным сроком в три месяца. Как правило, к началу испытания у кандидата уже есть понимание, интересно ли ему продолжать. Испытательный срок может завершиться раньше, если через месяц или два человек покажет, что справляется с задачами успешно.
Далее идет постепенное увеличение нагрузки.
«Это принцип адаптации я использую со всеми сотрудниками: как фрилансерами на подряде, так и с домашним персоналом. Например, няня моего ребенка сразу получает только определенные задачи, пул которых будет постепенно расширяться. Сначала я смотрю, как человек выполняет задания самостоятельно, насколько точно понимает мои инструкции и требуется ли подробное объяснение. После внесения правок и комментариев оцениваю, внимателен ли он к ним или приходится повторять одно и то же», — рассказала эксперт.
Благодаря постепенному подходу новичок погружается в процессы и получает посильную нагрузку, а первая неделя становится не стрессовой, а вдохновляющей. Он видит свой прогресс, чувствует уверенность и понимает, что ему доверяют. Такой старт делает адаптацию спокойной и дает сотруднику ощущение, что он действительно нашел свое место.
