Кабмин утвердил методику расчета финансового суверенитета России

Правительство одобрило методику расчета показателей, которые отражают состояние финансового суверенитета РФ.

«Документ направлен на создание единого подхода к оценке уровня финансового суверенитета страны и подготовку условий для стабильного развития финансового рынка до 2030 года с учетом национальных приоритетов», — сказано на сайте Минфина.

Методика позволит применять единой подход для оценки способности:

проводить единую финансовую и денежно-кредитную политику;

обеспечивать стабильность финансового рынка;

формировать необходимые ресурсы для развития.

В расчет включили доли активов финансовых организаций к ВВП, объем капитализации фондового рынка относительно ВВП, долю долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений.

Методика позволит рассчитать показатель устойчивости российского финансового рынка к внешнеэкономическим факторам. Все отчеты направят в Правительство, чтобы принять решения и меры по развитию финансового сектора.