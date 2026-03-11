⌛ До 25 марта 2026 компаниям нужно сдать УСН-декларацию за 2025 год

При упрощенке подать декларацию нужно по новой форме, но примут и по старой.

25 марта 2026 года (среда) – последний срок представления юрлицами декларации по УСН за 2025 год. Отчетность отправляют в налоговую по месту нахождения, напоминает региональное УФНС.

С 28 февраля 2026 нужно использовать новую форму декларации, утвержденную приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@.

Но декларации по УСН за 2025 год примут и по старой форме, утвержденной приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/813@.

Об этом разъясняла ФНС в письме от 30.12.2025 № СД-4-3/11881@.

Что изменилось в новой форме:

изменили штрих-коды;

исключили строки 101 из раздела 2.1.1 и 201 из раздела 2.2 (признак применения налоговой ставки);

в разделах 2.1.1 и 2.2 ИП отдельно показывают суммы фиксированных и дополнительных взносов за себя, на которые они уменьшают налог или базу по упрощенке;

скорректировали строки 130-133 и 270-273, по которым указывалась сумма рассчитанного налога в зависимости от применяемой ставки;

обновили коды способов подачи декларации – исключили коды 03 и 08, добавили код 13 – через ЛК налогоплательщика.

Чтобы не пропустить сроки сдачи отчетности – смотрите бухгалтерский календарь на «Клерке».

Подробнее о том, как правильно заполнить декларацию УСН по новой форме, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь платить налоги на УСН, узнаете, как работать с НДС, сможете законно снизить налоговую нагрузку и защитить бизнес во время проверок.

Цена со скидкой 69%: 9 900 ₽ вместо 31 790 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.