🧯 Пожарная безопасность: обязанности работодателя, виды инструктажей, штрафы МЧС 2026. Выпуск № 37 подкаста «Налоговое утро»
Бытует мнение, что охрана труда, пожарная безопасность, СИЗ — все это про крупные предприятия, заводы, промышленность, большие стройки. Но безопасность работы важна в любом бизнесе.
В 2026 году работодателей, в том числе малые предприятия, которые все еще считают, что наличие журнала инструктажей по ОТ (их еще и не проходит по факту никто) достаточно, чтобы соблюсти формальности, определенно ожидает сюрприз. Об этом и говорим сегодня в подкасте.
Обязательное обучение по пожарной безопасности. Новые правила 2026
Нарушения в сфере пожарной безопасности влекут наложение штрафов по КоАП в сотни тысяч рублей, дисквалификацию и приостановку деятельности.
Обучение ответственного за ПБ – обязанность работодателя.Готовый комплект курсов для дистанционного обучения. – курсы соответствуют требованиям профстандарта «Специалист по пожарной профилактике» (коды А, В, С, D)
Выдаем документы установленного образца.
Топ выпусков подкаста:
