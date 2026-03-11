34% КИК в Амурской области зарегистрированы в Китае

Предприниматели из Амурской области подали на 24% больше уведомлений о контролируемых иностранных компаниях.

В 2025 году 35 налогоплательщиков из Амурской области представили более 40 уведомлений о контролируемых иностранных компаний (КИК). Это на 24% больше, чем в 2024 году.

Соседство с Китаем повлияло на структуру декларирования: 34% КИК зарегистрированы в КНР, 44% — в ЕАЭС, а 22% — в другие странах.

В 2025 году 17 резидентов РФ заявили об участии в иностранных организациях, что на 42% больше показателя 2024 года.

«Этот рост подтверждает, что бизнес все активнее соблюдает требования законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности», — сказано на сайте ФНС.

Налоговики напомнили, что собственникам иностранных компаний нужно представить в налоговые органы следующие уведомления:

о начале участия в иностранной организации – не позднее трех месяцев с даты возникновения участия;

о контролируемых иностранных компаниях за 2025 год в следующие даты: для юрлиц — не позднее 20 марта 2026, для физических лиц — не позднее 30 апреля 2026.

Есть важное исключение: если КИК зарегистрирована в стране ЕАЭС и имеет там постоянное местонахождение, подтверждающие документы представлять не требуется.