Россияне чаще всего нажимают «тревожную кнопку» при мошеннических переводах через СБП

Средняя сумма хищения, при которой клиенты ВТБ жалуются на мошенников, составила 6,7 тысяч рублей.

«Тревожная кнопка» позволяет клиентам банка заявить о хищениях. Средняя сумма для обращений к этому сервису составила 6,7 тыс. рублей.

Чаще всего тревожную кнопку нажимают после отправки переводом по Системе быстрых платежей (СБП): доля составила 33,5%. На переводы по реквизитам пришлось 18,6% запросов, а на переводы клиентам других банков — 8,5%.

«Раньше клиенты часто молчали, не обращались ни в банк, ни в полицию. Теперь “нажать кнопку” легко, и люди стали обращаться по любому поводу, даже если сумма небольшая. Рынок в целом отметил тренд на снижение среднего чека мошенничества на 36%, а банки — увеличение количества заявленных операций по мошенничеству», — сказал вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Активнее всего сервисом пользуется молодежь от 14 до 30 лет. Они создали 42% обращений, а в денежном выражении доля составила 38%. Люди старше 40 лет реже обращаются в банк, но их суммы более существенные — почти половина всех средств (49%).

С октября 2025 года тревожная кнопка появилась в ВТБ Онлайн. Сервис позволяет отметить транзакцию как мошенническую операцию. Затем чат-бот банка задаст несколько вопросов и сформирует обращение в Центробанк для получения справки, с которой можно обратиться в полицию.