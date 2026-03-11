КПП Общ моб
Роструд уточнил, когда можно отозвать заявление о переводе на нижестоящую должность

Отозвать заявление можно в любой момент до подписания допсоглашения к трудовому договору.

Роструд спросили – в течение какого времени можно отозвать заявление о переводе на нижестоящую должность.

«Отозвать заявление о переводе на другую должность можно в любое время до подписания дополнительного соглашения к трудовому договору», — ответило ведомство.

Это обусловлено тем, что изменение условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по письменному соглашению сторон договора – ст. 72 ТК.

