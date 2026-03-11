💫 Нанимайте специалистов прямо на «Клерке»! До 17 марта размещение вакансии по специальной цене

Находите компетентных бухгалтеров, финансистов, юристов, аудиторов и менеджеров на Клерк.Работа. Получите доступ к базе из более чем 3 500 соискателей и приступайте к поиску идеального кандидата. До 17 марта вы можете разместить вакансию за 300 руб., потом поднимаем цену до 1 800 руб.

Выбирайте специалистов среди аудитории «Клерка»! Сейчас в базе соискателей более 3 500 резюме специалистов с разным опытом и навыками.

Опытные бухгалтеры, кадровики, специалисты по налогообложению и работе в 1С — все они повышают квалификацию на курсах «Клерка», учатся работать с изменениями по разборам законов и осваивают новые инструменты на наших вебинарах.

Находите специалистов прямо в профессиональном сообществе — на Клерк.Работа!

Как искать сотрудников на Клерк.Работа

До 17 марта вы можете разместить вакансию за 300 руб., уже 18 марта цена размещения составит 1 800 руб.

На Клерк.Работа мы автоматически подбираем подходящих соискателей под вакансию из нашей базы резюме, чтобы вы могли самостоятельно приглашать кандидатов на собеседования в короткие сроки.

Разместить вакансию

Специальное предложение на размещение действует до 17 марта.