💣 Назвали профессии, которые первыми исчезнут из-за ИИ. Бухгалтеры тоже есть

Нейросети могут заменить документоведов, секретарей, IT-специалистов, копирайтеров, переводчиков, SMM-менеджеров и неопытных бухгалтеров.

Внедрение ИИ может привести к исчезновению профессий с рутинным нефизическим трудом. Так считает декан социологического факультета Института социально-экономических наук РГГУ Роман Анисимов.

«Под угрозой массовые профессии, связанные с рутинным нефизическим трудом, — офисные работники (бухгалтеры начального уровня, документоведы, секретари, работающие с приемом и проверкой документов). Исчезнут IT-специалисты, копирайтеры, переводчики, SMM. Это касается начального уровня подготовки, их можно заменить ИИ», — заявил эксперт.

Это создает риски для трудоустройства выпускников вузов, а в дальнейшем может осложнить замену высококвалифицированных кадров – некому будет их заменить без начинающих специалистов.

Меньше подвержены угрозе сокращения работники физического труда (курьеры, сельхозработники, рабочие), так как пока дешевле их нанимать, а не покупать дорогостоящее оборудование, считает Анисимов.

Совсем нет угрозы у специалистов высочайшей квалификации и у работников, демонстрирующих высокий статус работодателя – нянь, гувернеров, персональных банковских ассистентов, охранников вип-персон, добавил эксперт.

Кого можно считать бухгалтером начального уровня в контексте замены его на ИИ? Ваши соображения ждем ниже в комментариях.