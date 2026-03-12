Миронов: при рождении каждого ребенка государство должно открывать для него счет на 100 тыс. рублей
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что внес в Госдуму законопроект, по которому в стране появится система детских сберегательных счетов.
Согласно проекту, при рождении ребенка на его имя будет открыт специальный счет, куда государство положит 100 тыс. рублей. Эти деньги с процентами ребенок сможет получить после совершеннолетия. Например, будет можно направить на покупку жилья или оплату образования.
«Конечно, 100 тысяч — не такая большая сумма. Но сам подход подчеркнет заботу государства о каждом новорожденном. Даст детям стартовые возможности при вступлении во взрослую жизнь, будет работать на преодоление социального неравенства и повышение рождаемости», — пишет Сергей Миронов в своем телеграм-канале.
Также он добавил, что новая мера позволит молодым семьям решиться на рождение ребенка, если государство с самого начала будет участвовать в его судьбе.
Комментарии2
100 000 р.
18 лет.
Условно 10% годовых.
Предположим там сложные проценты.
Тогда на выходе будет 555 992 р.
Вопрос в том сколько сожрёт инфляция
Остапа понесло (с)