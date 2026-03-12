КПП ЗП моб
Миронов: при рождении каждого ребенка государство должно открывать для него счет на 100 тыс. рублей

У детей могут появиться специальные сберегательные счета. После 18 лет человек сможет снять накопления и потратить на жилье или обучение.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что внес в Госдуму законопроект, по которому в стране появится система детских сберегательных счетов.

Согласно проекту, при рождении ребенка на его имя будет открыт специальный счет, куда государство положит 100 тыс. рублей. Эти деньги с процентами ребенок сможет получить после совершеннолетия. Например, будет можно направить на покупку жилья или оплату образования.

«Конечно, 100 тысяч — не такая большая сумма. Но сам подход подчеркнет заботу государства о каждом новорожденном. Даст детям стартовые возможности при вступлении во взрослую жизнь, будет работать на преодоление социального неравенства и повышение рождаемости», — пишет Сергей Миронов в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что новая мера позволит молодым семьям решиться на рождение ребенка, если государство с самого начала будет участвовать в его судьбе.

  • В
    Виктор

    100 000 р.
    18 лет.
    Условно 10% годовых.
    Предположим там сложные проценты.

    Тогда на выходе будет 555 992 р.
    Вопрос в том сколько сожрёт инфляция

