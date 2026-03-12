КПП ОСНО моб
Учет в ЖКХ

ФАС будет контролировать рост тарифов ЖКХ — Госдума приняла закон

У антимонопольной службы будут полномочия самостоятельно устанавливать тарифы в регионах, которые не прислушиваются к ее предписаниям.

11 марта 2026 года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли два правительственных закона, которые наведут порядок с тарифообразованием в сфере ЖКХ.

«Принимаем решение исключительно в интересах наших граждан, беря на контроль такую важную тему как тарифы, стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Первый закон расширит полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Если регионы не будут исполнять ее предписание в области регулирования тарифов, ФАС пересмотрит их самостоятельно.

Второй закон вводит ответственность для должностных лиц, которые не выполняют предписание ФАС. Нарушителей дисквалифицирую на срок до трех лет, и у этого наказания не будет альтернативы.

Кадровый учет

Вы еще ведете табели в Excel? Почему пора перейти на связку 1С + Битрикс24

Управление рабочим временем сотрудников — важная составляющая успешного бизнеса. Система Битрикс24 предлагает удобный инструмент для решения этой задачи — табель учета рабочего времени. Разберем, как настроить и использовать табель в Битрикс24, расскажем о его функциональных возможностях и интеграции с 1С.

