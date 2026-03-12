КПП ОСНО моб
🔴 Вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
Налоги, взносы, пошлины

Налоговая меняет правила игры в 2026 году: узнайте их вместе с экспертом!

В налоговом администрировании в 2026 году произошло много изменений, о которых надо знать каждому налогоплательщику.

В 2026 году вступили в силу поправки, которые кардинально влияют на порядок расчетов с бюджетом, процедуру проверок и общения с ФНС. Штрафы и доначисления теперь грозят не только за ошибки в декларации, но и за незнание новых процессуальных норм.

13 марта 2026 года в 11:00 мск состоится практическая консультация с преподавателем курса «Налоговый консультант». Эта консультация — не скучная лекция о законах, а живой разбор от практикующего налогового консультанта. Вы узнаете, как работают новые нормы на практике и как защитить свой бизнес от лишних расходов.

На консультации разберем:

  1. Порядок расчета пени-2026.

  2. Экстерриториальный принцип при камеральных налоговых проверках.

  3. Период налоговой проверки.

  4. Расширение полномочий при проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.

  5. Возможность рассмотрения материалов проверки и актов о нарушении с применением видео-конференц-связи.

  6. Ограничения при уменьшении размера штрафа в случае наличия смягчающих обстоятельств.

  7. Требования по п. 2 ст. 93.1 НК, когда налоговая истребует документы за 5 лет.

  8. Ответы на вопросы.

Спикер — Сусанна Колесникова, профессиональный налоговый консультант 7-го уровня квалификации. Действительный член ИПБ России.

Ждем вас на консультации 13 марта в 11:00 мск!

Автор

ATR

Внедрение ERP на производстве: как понять, что подрядчик вас тормозит

Внедрение 1C:ERP на производстве — сложный и длительный процесс. В зависимости от масштабов бизнеса на реализацию проекта уходит несколько месяцев. Внедрение системы может замедлиться как на стороне подрядчика, так и заказчика. Рассказываем об основных ошибках внедрения ERP и как их избежать. 

Внедрение ERP на производстве: как понять, что подрядчик вас тормозит

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим