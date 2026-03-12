Налоговая меняет правила игры в 2026 году: узнайте их вместе с экспертом!
В 2026 году вступили в силу поправки, которые кардинально влияют на порядок расчетов с бюджетом, процедуру проверок и общения с ФНС. Штрафы и доначисления теперь грозят не только за ошибки в декларации, но и за незнание новых процессуальных норм.
13 марта 2026 года в 11:00 мск состоится практическая консультация с преподавателем курса «Налоговый консультант». Эта консультация — не скучная лекция о законах, а живой разбор от практикующего налогового консультанта. Вы узнаете, как работают новые нормы на практике и как защитить свой бизнес от лишних расходов.
На консультации разберем:
Порядок расчета пени-2026.
Экстерриториальный принцип при камеральных налоговых проверках.
Период налоговой проверки.
Расширение полномочий при проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.
Возможность рассмотрения материалов проверки и актов о нарушении с применением видео-конференц-связи.
Ограничения при уменьшении размера штрафа в случае наличия смягчающих обстоятельств.
Требования по п. 2 ст. 93.1 НК, когда налоговая истребует документы за 5 лет.
Ответы на вопросы.
Спикер — Сусанна Колесникова, профессиональный налоговый консультант 7-го уровня квалификации. Действительный член ИПБ России.
Ждем вас на консультации 13 марта в 11:00 мск!
