ТПП просит уравнять условия работы для микробизнеса и самозанятых

Чтобы снизить теневую занятость, необходимо стимулировать добросовестные компании, например, льготными тарифами страховых взносов.

Предложение на заседании рабочей группы комиссии Госсовета внесла вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.

«Если у компании на протяжении 10, 15, 20 лет стабильный коллектив, хорошая высокая зарплата, мы считаем, что выгодно государству все-таки стимулировать, чтобы они имели такие возможности как преференцию, как поощрение», — сказала Дыбова.

Стимулирование может быть через льготные тарифы страховых взносов, уточнила вице-президент ТПП.

Также эффективным инструментом снижения теневой занятости будет кратное увеличение штрафов при ведении предпринимательской деятельности без регистрации.

Кроме того, предлагается реформа трудового законодательства для введения легального совмещения нескольких мест трудоустройства и упрощения процесса увольнения сотрудника за профессиональное несоответствие или нарушение дисциплины.

Меры по снижению теневой занятости должны касаться не только предпринимателей, но и самозанятых.

Дыбова предложила регулировать условия ведения деятельности для микробизнеса и самозанятых «в одних сферах и на одних товарных рынках по одним и тем же правилам».

Предлагается: