ЦБ: перегрев и гиперинфляция — такие последствия будут, если резко снизить ключевую ставку

Центробанк планирует осторожно действовать, регулируя экономику с помощью ключевой ставки. Исполнить желание бизнеса и резко снизить ставку нельзя, — это принесет еще больше проблем.

Центробанк выпустил исследование, в котором объяснил, почему нельзя резко снизить ключевую ставку до 3%. Основная причина в том, что такой шаг может вызвать опасный перегрев экономики и привести к гиперинфляции.

«Смягчение приведет не к устойчивому, более высокому росту экономической активности при чуть более высокой инфляции, а к постоянно ускоряющейся и волатильной инфляции при отсутствии значимого роста реального выпуска <…>. Как следствие, экономика войдет в состояние гиперинфляции», — говорится в исследовании.

Если высокие инфляционные ожидания сохранятся, то годовая инфляция может добраться до 20% уже через два года, 40% — через три года и превысить 100% — через семь лет. Предложение товаров ограничится, а инвестиционная активности ухудшится.

ЦБ также думает над тем, чтобы привязать ключевую ставку к инфляции, но это может снизить доверие к политике Банк России. При таком подходе через два года инфляция увеличится в 6% до 10%, а через четыре станет больше 15%.

«Если доверие к национальной валюте подорвано, денежная система вступает в порочный круг, в котором утрата деньгами их основных функций и механизм "бегства от денег" взаимно усиливают друг друга», — считает ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке запланировано на 20 марта 2026 года.