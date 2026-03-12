⏳ До 25 марта нужно сдать налоговую отчетность + что заплатить до 30-го

Налоговики напомнили о сроках сдачи отчетности и уплаты налогов в марте 2026 года.

Компании и ИП в марте должны представить отчетность, напомнило региональное УФНС.

Так, до 25 марта 2026 нужно сдать:

декларацию по УСН — за 2025 год (юрлица);

декларацию по ЕСХН — за 2025;

декларацию по налогу на прибыль организаций — за 2025 год;

персонифицированные сведения о физлицах — за февраль 2026.

Не позднее 31 марта следует отправить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год в электронном виде.

Также до 25 марта 2026 года нужно отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ с выплат работникам за период с 1 по 22 марта (код периода «21/03»).

По НДФЛ за период с 23 по 31 марта уведомление представляют до 3 апреля 2026 года, отчетный период — «21/13». Срок уплаты – до 6 апреля 2026.

Не позднее 30 марта нужно заплатить:

страховые взносы — за февраль 2026;

НДФЛ — удержанный с выплат с 1 по 22 марта;

1/3 суммы НДС — за 4 квартал 2025;

УСН — за 2025 год (юрлица);

ЕСХН — за 2025 год;

налог на прибыль — за 2025 год;

третий авансовый платеж по налогу на прибыль — за 1 квартал 2026.

