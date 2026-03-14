Названы причины популярности ПСН в 2026 году

При патентной системе налогообложения простой учет, расходы на налог известны сразу, и патент можно совмещать с УСН.

УФНС по Пензенской области привело такие причины популярности патента:

Простота ведения учета — не нужно сдавать декларации по налогу, достаточно хранить документы, подтверждающие доходы.

Прозрачность расходов — сумма налога известна изначально и не зависит от реальной выручки.

Возможность совмещения с другими режимами, например, с УСН.

Самым популярным видом деятельности, по которому налогоплательщики применяли ПСН, стала розничная торговля — через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами и без, а также через объекты нестационарной торговой сети.

Также ИП часто выбирают оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов.

УФНС напомнило: чтобы стать плательщиком ПСН нужно за 10 дней до начала ведения деятельности подать в ИФНС соответствующее заявление.