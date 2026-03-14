Для вычета за обучение у ИП не обязательно наличие у него лицензии

Чтобы получить по расходам на образование социальный налоговый вычет по НДФЛ, и ИП может и не быть лицензии на образовательную деятельность.

Вычет положен и в том случае, если обучение было онлайн, а образовательные услуги предоставлял индивидуальный предприниматель. Но вот условия:

Формат обучения Условие для вычета ИП проводит обучение с привлечением преподавателей Наличие у ИП лицензии на ведение образовательной деятельности ИП проводит обучение исключительно своими силами Образовательной лицензии может не быть. Однако в ЕГРИП по этому предпринимателю должны быть указаны коды ОКВЭД, связанные именно с образованием.

Налоговики подсказали, что скачать выписку из ЕГРИП по любому ИП и проверить наличие «образовательных» ОКВЭД можно через сервис ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».

С 2024 года для получения вычета нужна специальная справка об оплате образовательных услуг, которая заменяет договор и платежки. Она утверждена приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@. Получить такую справку можно у оказавших соответствующие услуги организаций и ИП.