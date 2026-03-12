Период ухода за детьми не отразился на индивидуальном лицевом счете: СФР объяснил, что делать

Если отпуск по уходу за ребенком не отражается в выписке ИЛС, нужно подать заявление о корректировке сведений и предоставить подтверждающие документы.

Социальный фонд объяснил, что бывают случаи, когда период ухода за ребенком до 1,5 лет может не отразиться в выписке индивидуального лицевого счета (ИЛС).

В таком случае нужно подать заявление о корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учета и внесении уточнений, дополнений.

Это можно сделать с помощью:

раздела «Работа и пенсия» на портале Госуслуг;

клиентской службы СФР — лично или через представителя.

Период ухода за ребенком до 1,5 лет нужно подтвердить свидетельством о рождении, а также потребуется паспорт родителя, свидетельство о браке, документы от работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.

Об этом сказано в телеграм-канале СФР.

После проведения проверки Социальный фонд обновит информацию.

