Период ухода за детьми не отразился на индивидуальном лицевом счете: СФР объяснил, что делать
Социальный фонд объяснил, что бывают случаи, когда период ухода за ребенком до 1,5 лет может не отразиться в выписке индивидуального лицевого счета (ИЛС).
В таком случае нужно подать заявление о корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учета и внесении уточнений, дополнений.
Это можно сделать с помощью:
раздела «Работа и пенсия» на портале Госуслуг;
клиентской службы СФР — лично или через представителя.
Период ухода за ребенком до 1,5 лет нужно подтвердить свидетельством о рождении, а также потребуется паспорт родителя, свидетельство о браке, документы от работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.
Об этом сказано в телеграм-канале СФР.
После проведения проверки Социальный фонд обновит информацию.
