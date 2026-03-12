КПП ЗП моб
Теперь на Госуслугах можно пожаловаться на нарушения коллекторов

Пользователи Госуслуг смогут пожаловаться на незаконные действия коллекторов и кредиторов. Обращение рассмотрят в течение 30 дней.

На портале Госуслуги появился сервис, с помощью которого можно подать жалобу на неправомерные звонки и СМС от кредитора или его представителей.

Подать жалобу может как житель РФ, так и иностранец. Также сервис доступен не только для самих должников, но и его родителей, представителей по доверенности, а также кому коллекторы звонят по ошибке. Об этом сказано на сайте Минцифры.

Нарушениями со стороны коллекторов считаются:

  • разглашение сведений о долге третьим лицам;

  • угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления;

  • звонки и сообщения в недопустимое время — с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные;

  • частые звонки и сообщения.

Заявление на Госуслугах нужно подписать электронной подписью, а также прикрепить доказательства нарушений. В течение 30 календарных дней ФССП рассмотрит обращение.

