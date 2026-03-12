КПП Общ моб
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти на аутсорс и зарабатывать больше в 2026 году →
Пенсии

👶 За рождение и воспитание ребенка предлагают начислять пенсионные баллы. Отцам – если подтвердят участие в воспитании

При рождении одного могут дать 3 пенсионных балла, двух детей — 5, трех детей — 7, четырех и более – 10 баллов.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает начислять дополнительные пенсионные баллы за рождение и воспитание детей.

Предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Прошу рассмотреть возможность введения механизма начисления дополнительных пенсионных баллов за детей, при котором сам факт рождения ребенка и участие родителей в его воспитании напрямую увеличивают будущую пенсию», — говорится в письме.

Так, при рождении одного ребенка предлагается начислять 3 пенсионных балла, двух детей — 5 баллов, трех детей — 7 баллов, четырех и более – 10 баллов.

Баллы будут начисляться однократно, сохранятся за родителем пожизненно, их учтут при назначении страховой пенсии, сказано в предложении.

Базовые баллы предлагается начислять матерям по факту рождения ребенка, а отцам – при подтвержденном участии в его воспитании, уточнил Чернышов.

Эта мера повысит значимость родительства, поддержит семьи и поможет учесть их вклад в демографическое развитие.

Автор

Комментарии

1
  • Вита Фамилия
    Бухгалтер

    Насколько я помню себя в молодости, то есть во время, когда рожают детей, мне про пенсию ничего даже слушать не хотелось. Тем более про какие-то баллы...

    Лучше бы пенсионной морковкой махал перед предпенсионерами)

ГлавнаяБухСтрим