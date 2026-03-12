👶 За рождение и воспитание ребенка предлагают начислять пенсионные баллы. Отцам – если подтвердят участие в воспитании
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает начислять дополнительные пенсионные баллы за рождение и воспитание детей.
Предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
«Прошу рассмотреть возможность введения механизма начисления дополнительных пенсионных баллов за детей, при котором сам факт рождения ребенка и участие родителей в его воспитании напрямую увеличивают будущую пенсию», — говорится в письме.
Так, при рождении одного ребенка предлагается начислять 3 пенсионных балла, двух детей — 5 баллов, трех детей — 7 баллов, четырех и более – 10 баллов.
Баллы будут начисляться однократно, сохранятся за родителем пожизненно, их учтут при назначении страховой пенсии, сказано в предложении.
Базовые баллы предлагается начислять матерям по факту рождения ребенка, а отцам – при подтвержденном участии в его воспитании, уточнил Чернышов.
Эта мера повысит значимость родительства, поддержит семьи и поможет учесть их вклад в демографическое развитие.
Комментарии1
Насколько я помню себя в молодости, то есть во время, когда рожают детей, мне про пенсию ничего даже слушать не хотелось. Тем более про какие-то баллы...
Лучше бы пенсионной морковкой махал перед предпенсионерами)