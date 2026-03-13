Резидентам «Сколково» оставят IT-ипотеку

IT-компании с 1 января 2026 года могут применять только один льготный режим: или для отрасли, или для резидентов «Сколково», из-за чего льготная ипотека сотрудников оказалась под угрозой. Сейчас Минцифры планирует защитить права айтишников.

Минцифры подготовило проект, по которому льготная IT-ипотека будет действовать для сотрудников компаний-резидентов «Сколково», если они оформили кредит до 31 декабря 2025 года.

С 1 января 2026 для резидентов «Сколково» ввели ограничения на совмещение профильных налоговых льгот и особых условий для IT-бизнеса. Стало можно применять только один льготный режим, поэтому сотрудники IT-компаний, которые уже получили льготную ипотеку, оказались под угрозой.

«Если работодатель с 2026 года выбрал бы налоговый режим для компаний-резидентов "Сколково", то его работники смогли бы сохранить льготную ставку по ИТ-ипотеке только до декабря 2027 года, после чего процент по ипотеке был бы изменен на рыночные условия», — сказано на сайте Минцифры.

Чтобы этого избежать, Минцифры подготовило поправки. Согласно документу, сотрудники инновационных центров и «Сколково», оформивших ИТ-ипотеку до конца 2025 года, смогут сохранить льготную ставку.

IT-ипотекой воспользовались 95 тыс. человек: они получили кредиты на общую сумму больше 820 млрд рублей. До конца 2030 года планируют поддержать еще не менее 160 тыс. специалистов.