🏡 Как облагаются налогом земельные участки с гостевыми домами – зависит от использования участка в предпринимательской деятельности

Если участок, занятый гостевым домом, используется в бизнесе, ставка налога будет до 1,5%. А если нет – до 0,3%.

ФНС разъяснила, как облагаются налогом земельные участки, занятые гостевыми домами.

Услуги гостевых домов предоставляются в рамках проведения эксперимента, предусмотренного законом от 07.06.2025 № 127-ФЗ.

Гостевым домом считается объект, представляющий собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используются для размещения клиентов.

Индивидуальный жилой дом должен принадлежать на праве собственности физлицу. Сведения об этом должны быть в ЕГРН.

В гостевых домах оказывают платные услуги по предоставлению мест для временного проживания и иные услуги согласно положению о классификации гостевых домов, утвержденному постановлением правительства от 30.08.2025 № 1345.

Такой дом должен размещаться на земельном участке, отнесенном к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования, предусматривающим ИЖС, ведение личного подсобного хозяйства или садоводство.

Для таких участков, которые используются в предпринимательской деятельности, в том числе для оказания платных услуг в гостевых домах, налог рассчитывают по ставке, не превышающей 1,5%, если иное не предусмотрено местными НПА.

А если такой земельный участок с гостевым домом не используется в предпринимательской деятельности – налоговая ставка не может превышать 0,3% от кадастровой стоимости.

Налог рассчитают на основе сведений органов кадастрового учета и госрегистрации прав на недвижимость.

При этом в НК нет исчерпывающего списка документов для определения факта использования участка в предпринимательской деятельности.

Но это могут быть, в частности, данные:

от органов госземнадзора и муниципального земконтроля;

из налоговой или бухгалтерской (финансовой) отчетности — о систематически получаемой прибыли от использования имущества;

из реестров и иных открытых источников (ЕГРИП, реестра классифицированных средств размещения и т. п.);

полученные в порядке межведомственного взаимодействия, материалы проверок и т. п.

Предпринимательской признается самостоятельная на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (п. 1 ст. 2 ГК).

Изложенные разъяснения содержатся письмах ФНС от 03.03.2026 № БС-36-21/1643@, от 19.05.2020 № БС-4-21/8223@. Минфин их поддерживает, добавили налоговики.