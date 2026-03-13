🏡 Как облагаются налогом земельные участки с гостевыми домами – зависит от использования участка в предпринимательской деятельности
ФНС разъяснила, как облагаются налогом земельные участки, занятые гостевыми домами.
Услуги гостевых домов предоставляются в рамках проведения эксперимента, предусмотренного законом от 07.06.2025 № 127-ФЗ.
Гостевым домом считается объект, представляющий собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используются для размещения клиентов.
Индивидуальный жилой дом должен принадлежать на праве собственности физлицу. Сведения об этом должны быть в ЕГРН.
В гостевых домах оказывают платные услуги по предоставлению мест для временного проживания и иные услуги согласно положению о классификации гостевых домов, утвержденному постановлением правительства от 30.08.2025 № 1345.
Такой дом должен размещаться на земельном участке, отнесенном к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования, предусматривающим ИЖС, ведение личного подсобного хозяйства или садоводство.
Для таких участков, которые используются в предпринимательской деятельности, в том числе для оказания платных услуг в гостевых домах, налог рассчитывают по ставке, не превышающей 1,5%, если иное не предусмотрено местными НПА.
А если такой земельный участок с гостевым домом не используется в предпринимательской деятельности – налоговая ставка не может превышать 0,3% от кадастровой стоимости.
Налог рассчитают на основе сведений органов кадастрового учета и госрегистрации прав на недвижимость.
При этом в НК нет исчерпывающего списка документов для определения факта использования участка в предпринимательской деятельности.
Но это могут быть, в частности, данные:
от органов госземнадзора и муниципального земконтроля;
из налоговой или бухгалтерской (финансовой) отчетности — о систематически получаемой прибыли от использования имущества;
из реестров и иных открытых источников (ЕГРИП, реестра классифицированных средств размещения и т. п.);
полученные в порядке межведомственного взаимодействия, материалы проверок и т. п.
Предпринимательской признается самостоятельная на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (п. 1 ст. 2 ГК).
Изложенные разъяснения содержатся письмах ФНС от 03.03.2026 № БС-36-21/1643@, от 19.05.2020 № БС-4-21/8223@. Минфин их поддерживает, добавили налоговики.
Начать дискуссию