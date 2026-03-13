Депутаты уточнили правила налогообложения при выходе из ООО
12 марта 2026 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла правительственный закон о правилах налогообложения при выходе из бизнеса участника ООО на УСН.
Теперь при выходе участника общества на упрощенке и выплате ему действительной стоимости доли имуществом доходом ООО будут признавать действительную стоимость этой доли на следующий день после передачи актива.
Таким образом, налогообложение будет увязано с действительной стоимостью выкупаемой за счет имущества доли.
При этом закон не предусматривает возможности уменьшить доход на расходы, связанные с выплатой действительной стоимости доли.
Раньше в практике возникали разночтения: налоговики пытались облагать налогом разницу между оценочной и фактической стоимостью передаваемых активов. Конституционный суд решил, что доходом ООО нужно признавать саму действительную стоимость доли, определенную на момент выхода участника.
Закон снизит число судебных исков с проблемой налогообложения при выходе участника ООО из бизнеса.
Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по УСН.
Начать дискуссию