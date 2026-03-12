❗ У ФНС новые алгоритмы шифрования: что нужно проверить до 1 апреля 2026 года

Если средство криптозащиты не обновить, то после перехода налоговиков на новый алгоритм шифрования, вы не сможете расшифровать входящие от ФНС документы.

С 1 апреля 2026 года ФНС перейдет на новые ГОСТы 34.12-2018 и 34.13-2018, которые будут поддерживать только современные средства криптозащиты (СКЗИ).

Например, это КриптоПро CSP — версия 5.0.12000 или выше, а также встроенный СКЗИ в «Рутокен ЭЦП 3.0».

Если электронная подпись для ФНС записана на «Рутокен ЭЦП 2.0», носитель нужно заменить. Об этом рассказали в компании Saby (бывш. СБИС).

Специалисты советуют уже сейчас проверить СКЗИ на своем устройстве. Для этого нужно запустить «Мастер настройки рабочего места». Если криптозащита устарела, система сама предложить обновить средство защиты.

Если не обновить СКЗИ, то после перехода ФНС на новые алгоритмы клиенты не смогут расшифровывать входящие документы от налоговой.