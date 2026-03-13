Производством еды навынос стало заниматься на 15% больше предпринимателей

Уже больше 14 тысяч представителей малого и среднего бизнеса работают в сфере еды навынос.

За 2025 год число малых и средних предприятий в сфере питания навынос выросло на 15%. Это в 1,7 раза больше, чем за то же время увеличилось число МСП в сфере общепита в целом.

«Один из главных драйверов развития — сфера питания навынос. Число МСП в ней достигло 14,2 тысячи, увеличившись за год на 15%», — сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Лидерами по приросту МСП в сегменте еды навынос стали: Ненецкий автономный округ — на 67%, Дагестан и Костромская область — на 59% и 53% соответственно.

По данным ККТ, выручка таких предприятий за 2025 год выросла на треть — с 80 до 106 млрд рублей.

Вместе с едой навынос развивается и смежная сфера курьерских услуг. За год число таких предприятий стало на 22% больше: с 14,6 до 17,8 тыс. Тогда как до начала пандемии их было около 8 тыс.

По приросту предпринимателей в сфере курьерской доставки лидируют Кабардино-Балкарская и Донецкая Народная Республики — 82% и 73% соответственно.