Кабмин утвердил компенсации за отмену туров на Ближний Восток

Туроператоры смогут до 15 апреля 2026 обратиться в объединение, чтобы получить средства для компенсации туристам несостоявшихся путешествий на Ближний Восток.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства от 10 марта 2026 года № 458-р и 459-р. Эти документы позволят вернуть туристам деньги за несостоявшееся путешествие на Ближний Восток. Средства возьмут от фонда персональной ответственности туроператоров.

«Туроператоры смогут воспользоваться средствами фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные туры в страны Ближневосточного региона», — сказано на сайте правительства.

Средства можно вернуть за оплаченные туры в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль, дата начала которых была запланирована в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года.

Туроператору нужно не позднее 15 апреля представить уведомление о возврате в объединение туроператоров в сфере выездного туризма.

Также для туроператоров перенесли срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности за первый квартал 2026 года. Они должны были уплатить 15 апреля 2026 года, но дату перенесли на 15 июня.