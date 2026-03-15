Налоговики перечислили формы противодействия неформальной занятости и выплате зарплаты в конвертах

Инспекторы ждут от работодателей РСВ, по которому стало больше официальных рабочих мест и вырос среднемесячный размер заработной платы.

УФНС по Забайкальскому крае поделилось, что работа Управления по противодействию неформальной занятости населения и выплате заработной платы в конвертах проводится в следующих формах:

использования различных механизмов побуждения работодателей соблюдать налоговое законодательство — например, активно практикуется проведение рабочих встреч с налогоплательщиками, на которых им доводят их риски и признаки нарушений , выявленных налоговой;

взаимодействия с прокуратурой для принятия мер прокурорского реагирования — в отношении плательщиков, имеющих критические и высокие риски по выплате зарплаты ниже прожиточного минимума, неоформления трудовых отношений;

доведения до государственной инспекции труда (ГИТ) информации о признаках нарушения трудового законодательства работодателями;

участия в заседаниях межведомственной комиссии региона по противодействию нелегальной занятости и рабочих группах в органах местной власти;

проведения информационно-разъяснительной работы с гражданами о рисках неоформления трудовых отношений для работника;

проведения камеральных и выездных налоговых проверок.

«В данной работе немаловажна активная заинтересованность самих граждан. Если работодатель не исчисляет с выплачиваемых работникам денежных средств взносы в социальные фонды, то работник не должен мириться с данными фактами, а своевременно обращаться с заявлениями в Управление», — пишут налоговики.

Также они рекомендуют работодателям самостоятельно оценить свои риски и уже сейчас спланировать фонд оплаты труда на 2026 год с учетом соблюдения трудового и налогового законодательства. Ведь уклонение от уплаты страховых взносов несет риски потери репутации, а кроме того предусмотрена налоговая, административная и уголовная ответственность.

Как итог, инспекторы ждут представленные работодателями расчеты по страховым взносам (РСВ) с ростом количества рабочих мест и среднемесячного размера зарплаты.