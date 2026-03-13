💲 Курс доллара, евро и юаня на 13 марта 2026 года

На 13 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 79 рублей, курс евро — 91,4.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 13 марта 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 79,0671 рубля Евро 91,3893 рубля Юань 11,5027 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 13 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Рубль к биржевому юаню рухнул на 2% и обновил многомесячные минимумы. Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер считает, что сейчас идет плановое ослабление нацвалюты и восстановление курсов инвалют на фоне сильных факторов.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.