💲 Курс доллара, евро и юаня на 13 марта 2026 года
Банк России установил курс доллара США 79 рублей, евро стоит 91,4.
На 13 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 79 рублей, курс евро — 91,4.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 13 марта 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
79,0671 рубля
Евро
91,3893 рубля
Юань
11,5027 рубля
Рубль к биржевому юаню рухнул на 2% и обновил многомесячные минимумы. Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер считает, что сейчас идет плановое ослабление нацвалюты и восстановление курсов инвалют на фоне сильных факторов.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию