Курсы валют

Курс доллара, евро и юаня на 13 марта 2026 года

Банк России установил курс доллара США 79 рублей, евро стоит 91,4.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 13 марта 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

79,0671 рубля

Евро

91,3893 рубля

Юань

11,5027 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 13 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Рубль к биржевому юаню рухнул на 2% и обновил многомесячные минимумы. Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер считает, что сейчас идет плановое ослабление нацвалюты и восстановление курсов инвалют на фоне сильных факторов.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

