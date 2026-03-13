Минтруд предлагает платить компенсацию за недоиспользованный междувахтовый отдых

Добросовестные работодатели компенсируют вахтовикам недополученный отдых при увольнении. Эту норму хотят закрепить в ТК РФ.

Минтруд предложил законодательно закрепить положение об обязательной компенсации вахтовым работникам всех неиспользованных дней оплачиваемого междувахтового отдыха при увольнении.

Законопроект о внесении изменений в ст. 302 ТК размещен на портале проектов НПА 12 марта 2026 года.

Предполагается, что компенсация будет рассчитываться пропорционально накопленным переработкам.

ТК ограничивает стандартную рабочую неделю 40 часами. При вахтовой работе применяется суммированный учет рабочего времени. То есть рабочее время рассчитывается не на неделю, а на месяц или квартал. Оно не должно превышать норму для стандартного графика работы за такой же период времени. То есть, если вахты длятся по месяцу, сотрудник в итоге за учетный период отработает столько же часов, сколько и работник с обычным графиком, объяснил Минтруд.

Для компенсации переработок из-за интенсивного графика на вахте работникам положены дополнительные дни междувахтового отдыха. В них включается время отдыха, которое сотрудник мог бы получить, если бы работал по стандартному графику.

Компенсацию вахтовому работнику недополученных дней отдыха при увольнении платит большинство добросовестных работодателей, добавило ведомство.

«Если увольняющийся сотрудник не получает таких выплат, он может обратиться за защитой своих прав в суд. С учетом решения Конституционного Суда РФ во избежание спорных трактовок компаниями порядка оплаты неиспользованного междувахтового отдыха Трудовой кодекс дополняется соответствующим положением», – рассказал замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин.

Междувахтовый отдых оплачивается в размере не ниже дневной ставки. Для расчета его длительности суммируется недоиспользованное время ежедневного и еженедельного отдыха – то есть и недополученные выходные дни.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.