📞 Депутаты предлагают установить таксофоны с интернетом
При отключении связи россияне смогут позвонить и подключиться к интернету.
Из-за отключений связи на улицах крупных городов РФ предлагается установить телефонные будки, но теперь с доступом в интернет.
Об этом заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.
«Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», — считает депутат.
По его словам, жители приграничных регионов России живут в условиях ограничений связи уже давно. А в Москве ограничения воспринимаются «сложнее», так как многие административные центры находятся в столице.
Комментарии25
Остро назрела тема возрождения голубиной почты и института гонцов-скороходов)))))))
Промышленность и торговля сможет обеспечить нам такие будки, как были в союзе, но с интернетом. Но он и там работать не будет. А будки будут.
Да.
А интернет в них заблокировать.