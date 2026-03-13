📞 Депутаты предлагают установить таксофоны с интернетом

При отключении связи россияне смогут позвонить и подключиться к интернету.

Из-за отключений связи на улицах крупных городов РФ предлагается установить телефонные будки, но теперь с доступом в интернет.

Об этом заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

«Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», — считает депутат.

По его словам, жители приграничных регионов России живут в условиях ограничений связи уже давно. А в Москве ограничения воспринимаются «сложнее», так как многие административные центры находятся в столице.