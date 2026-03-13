❗❗ Свинцов: Роскомнадзор сможет полностью блокировать не только нелегальный VPN-трафик, а «абсолютно все»
У РКН в ближайшие три-четыре месяца появится техническая возможность полностью или частично блокировать нелегальный VPN-трафик.
Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Он считает, что у Роскомнадзора уже есть опыт и техническая возможность отслеживать нелегальный VPN-трафик. А скоро появится возможность полностью или частично блокировать такой нелегальный трафик.
«Если кто-то думает, что все установят себе VPN и ничего не поменяется, я считаю, что это не так. Воспользуется Роскомнадзор этой возможностью или нет, по блокировке VPN-трафика, это покажет время», — заявил Свинцов.
Он считает, что блокировать будут не исключительно Telegram, а весь трафик: все запрещенные сайты, мессенджеры, «абсолютно все».
По мнению депутата Россия должна двигаться по китайскому варианту, то есть обеспечить себе «полный технологический и информационный суверенитет».
Комментарии4
Пускай сам себя заблокирует, полезное дело сделает.
У наших депутатов очень низкий уровень компьютерной грамотности. Поэтому эти "вообще все" нужно не то что на двое делить, а вообще воспринимать как шутку
это как же хочется удержаться у власти