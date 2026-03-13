🙏 ТПП просит не увеличивать в разы штрафы за неприменение касс

Госдума рассматривает законопроект об увеличении в 5 раз штрафов за неприменение ККТ. ТПП считает, что это не соотносится с реальной экономической ситуацией.

Торгово-промышленная палата (ТПП) подготовила предложения ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за нарушения в работе с ККТ.

Некоторые положения документа вызывают обеспокоенность предпринимательского сообщества, сказал глава ТПП Сергей Катырин.

Сейчас законопроект предлагает повысить штрафы для юрлиц за неприменение ККТ с 30 до 150 тыс. рублей (см. новость).

«Мы убеждены, что планируемое кратное увеличение штрафов не соотносится с реальной экономической ситуацией в сегменте малого и среднего предпринимательства. ТПП РФ предлагает сохранить текущие размеры штрафов для МСП, а проектируемые санкции для крупного бизнеса снизить в два раза – со 150 тыс. до 75 тыс. рублей», — заявил Катырин.

Также законопроект предусматривает дополнительные санкции за многократные нарушения: штрафы не менее 150 тыс. рублей за третье и последующие случаи неприменения кассы.

Эту новую норму в ТПП считают избыточной и просят исключить ее из текста законопроекта.

Также ТПП выступает против ужесточения наказаний за невыдачу покупателю кассового чека.

Законопроект устанавливает обязательство выдавать бумажный или электронный чек вне зависимости от требования клиента.

Но интересы государства и потребителя в части учета выручки уже защищены самим фактом формирования чека. Поэтому предлагается не усиливать санкции за его невыдачу.