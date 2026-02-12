❗ Штрафы за неприменение ККТ увеличат в пять раз

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о повышении штрафов за отсутствие ККТ.

Штраф для предпринимателей за отсутствие ККТ больше не будут заменять на предупреждение. Сами размеры штрафов увеличат в пять раз. Правительственный законопроект 11 февраля 2026 года в первом чтении приняла Госдума.

За неприменение ККТ минимальный размер штрафа предлагается увеличить с 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и с 30 до 150 тысяч – для юрлиц.

За повторное нарушение, если сумма расчетов менее 1 млн рублей, предлагается штрафовать должностных лиц на 60 тыс. рублей, юрлиц – не менее 300 тыс.

За повторное правонарушение лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за неприменение ККТ более двух раз, если сумма расчетов менее 1 млн, минимальный штраф будет 150 тыс. для должностных лиц и 750 тыс. — для юрлиц.

Также введут административную ответственность для экспертных организаций за заведомо ложное заключение об экспертизе фискальных накопителей и непредставление заключения в налоговую.

В 2025 году штрафы за неприменение ККТ составили 2 млрд рублей. Если бизнес будет по-прежнему нарушать правила применения ККТ, размер штрафов может составить 10 млрд, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Но цель законопроекта — не дополнительная прибыль бюджета, а чтобы бизнес в полном объеме фиксировал выручку, которая идет в бюджеты регионов, добавил он.