Минфин уточнил, когда можно вернуть удержанный с иностранной компании налог на прибыль

По общему правилу вернуть налог на прибыль, удержанный с доходов иностранных организаций, можно в течение трех лет с момента выплаты дохода.

Минфин выпустил письмо от 30.01.2026 № 03-08-13/6622, в котором разъяснил основания и порядок возврата ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам.

Заявление о возврате сумм ранее удержанных в России налогов, а также документы представляются иностранным (фактическим) получателем дохода или его представителем в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента.

Документы представляют в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором выплатили доход.

Однако срок может быть иным, если это предусмотрено взаимосогласительной процедурой в соответствии с международным договором РФ по вопросам налогообложения.

Период по налогу на прибыть — календарный год, а значит документы можно представить в течение трех лет. Это позволит вернуть налог, удержанный с доходов иностранных организаций.