Миронов предлагает установить размер алиментов не ниже прожиточного минимума
Депутат Сергей Миронов собирается внести в Госдуму законопроект о минимальном размере алиментов — не ниже прожиточного минимума.
Изменения предлагается внести в Семейный кодекс.
Минимальный размер алиментов планируется установить не ниже минимального прожиточного минимума для детей соответственно региону проживания.
Государство должно будет выплачивать компенсацию, если родитель-плательщик алиментов по объективным причинам перечислит меньшую сумму. В дальнейшем он будет возвращать государству эти деньги с процентами.
«По сути, речь идет о создании в стране государственного алиментного фонда, который возьмет на себя финансовое обеспечение детей, оставшихся без одного из родителей, и поможет разобраться с проблемой неуплаты алиментов», — заявил Миронов.
Он считает, что государство должно самостоятельно искать должников и взыскивать с них средства.
