Миронов предлагает установить размер алиментов не ниже прожиточного минимума

Если родитель не может перечислить установленную сумму – доплачивать предлагается государству.

Депутат Сергей Миронов собирается внести в Госдуму законопроект о минимальном размере алиментов — не ниже прожиточного минимума.

Изменения предлагается внести в Семейный кодекс.

Минимальный размер алиментов планируется установить не ниже минимального прожиточного минимума для детей соответственно региону проживания.

Государство должно будет выплачивать компенсацию, если родитель-плательщик алиментов по объективным причинам перечислит меньшую сумму. В дальнейшем он будет возвращать государству эти деньги с процентами.

«По сути, речь идет о создании в стране государственного алиментного фонда, который возьмет на себя финансовое обеспечение детей, оставшихся без одного из родителей, и поможет разобраться с проблемой неуплаты алиментов», — заявил Миронов.

Он считает, что государство должно самостоятельно искать должников и взыскивать с них средства.

