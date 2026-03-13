💬 В СФР теперь можно обратиться через MAX

В мессенджере создали чат-бот для ответов на вопросы о порядке назначения и предоставления мер социальной поддержки.

Вопросы специалистам СФР теперь можно задать в мессенджере MAX.

Для этого запустили чат-бот Соцфонда. Он будет работать 24/7.

«Бот создан для того, чтобы оперативно отвечать на вопросы о порядке назначения и предоставления мер соцподдержки», — пишет Социальный фонд.

Обратиться к боту можно в любое время суток, в выходные и праздники. Сервис работает без перерывов.

Чтобы получить ответ от сотрудников фонда, придется авторизоваться в приложении MAX и ввести свой вопрос в чат-боте.