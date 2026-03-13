Для уничтоженной недвижимости есть упрощенный порядок прекращения налогообложения
Если жилое помещение, садовый дом, гараж, хозпостройка или другой объект недвижимости был уничтожен, то его налогообложение прекратится с первого числа месяца, в котором он прекратил существование.
Чтобы снять такой объект с учета, налогоплательщику нужно подать заявление в налоговую по своему выбору. Также документы можно направить через личный кабинет на сайте ФНС, в МФЦ или по почте. Вместе с заявлением можно приложить подтверждающие документы. Например, если недвижимость была уничтожена при пожаре, аварии или чрезвычайной ситуации.
«Если такие документы в налоговом органе отсутствуют, он по информации в заявлении запрашивает необходимые сведения у органов и иных лиц, ими располагающими», — сказано на сайте ФНС.
После рассмотрения заявления ФНС направит уведомление о прекращении исчисления налога на имущество или же сообщение о том, что нет оснований для этого.
Если физлицо не подаст заявление, налоговики будут ориентироваться на информацию, полученную от других ведомств. Это могут быть:
данные о сносе объекта — из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
сведения о результатах осмотра территорий, помещений, проведенного налоговым органом;
данные, полученные из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) о прекращении существования объекта недвижимости.
Если эти сведения будут отражать то, что недвижимости больше нет, то налог прекратят начислять с первого числа месяца уничтожения объекта.
