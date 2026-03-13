Для уничтоженной недвижимости есть упрощенный порядок прекращения налогообложения

Если недвижимость физлица была уничтожена, ему нужно подать заявление в налоговую, чтобы прекратилось начисление налога. Если заявления не будет, ФНС ориентируется на информацию от других ведомств.

Если жилое помещение, садовый дом, гараж, хозпостройка или другой объект недвижимости был уничтожен, то его налогообложение прекратится с первого числа месяца, в котором он прекратил существование.

Чтобы снять такой объект с учета, налогоплательщику нужно подать заявление в налоговую по своему выбору. Также документы можно направить через личный кабинет на сайте ФНС, в МФЦ или по почте. Вместе с заявлением можно приложить подтверждающие документы. Например, если недвижимость была уничтожена при пожаре, аварии или чрезвычайной ситуации.

«Если такие документы в налоговом органе отсутствуют, он по информации в заявлении запрашивает необходимые сведения у органов и иных лиц, ими располагающими», — сказано на сайте ФНС.

После рассмотрения заявления ФНС направит уведомление о прекращении исчисления налога на имущество или же сообщение о том, что нет оснований для этого.

Если физлицо не подаст заявление, налоговики будут ориентироваться на информацию, полученную от других ведомств. Это могут быть:

данные о сносе объекта — из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

сведения о результатах осмотра территорий, помещений, проведенного налоговым органом;

данные, полученные из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) о прекращении существования объекта недвижимости.

Если эти сведения будут отражать то, что недвижимости больше нет, то налог прекратят начислять с первого числа месяца уничтожения объекта.