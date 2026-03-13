ФНС: как в 2026 учесть убытки на брокерском счете за 2025 год

Убытки прошлых лет можно будет перенести на финансовый результат 2026 и последующих лет.

Брокер сделал справку об убытке по брокерскому счету за 2025 год. Как теперь этот убыток перенести на 2026 и сальдировать его с прибылью, спросили в чате ФНС.

«Убытки 2025 года возможно будет перенести на финансовый результат 2026 и последующих лет при подаче декларации за 2026 и далее годы», — ответили налоговики.

То есть, если будет прибыль в 2026 году, и брокер заплатит налог, в декларации 3-НДФЛ нужно отразить в ней прибыль за 2026-й и убыток за 2025-й. Тогда налоговая сделает перерасчет, и уплаченный брокером налог вернут частично или полностью – в зависимости от суммы убытка за и прибыли.

Если в 2026 году не будет прибыли или она меньше убытка, остаток убытка за 2025 год можно перенести на последующие годы. Перенос убытков прошлых лет закреплен в ст. 220.1 НК.