💰 На аренду жилья в крупных городах уходит до половины зарплаты

В крупных городах квартиросъемщики платят от 27% до 56% заработной платы, а средний платеж составляет 34%. Об этом сказано в исследовании «Циана», результаты есть в распоряжении «Клерка».

Стоимость аренды влияет на различия между локациями сильнее, чем размер зарплаты: разброс ставок – в 4 раза, а зарплат – в 2,5 раза.

«В 2026 году мы не ожидаем сильного увеличения расценок на рынке аренды — рост ограничен высокой базой и восстановлением активности в сегменте купли-продажи. Индексация зарплат также замедлилась, но пока они растут быстрее ставок, поэтому доступность съема жилья может еще немного увеличиться», — сказала ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Самая высокая стоимость аренды — в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге, где квартиросъемщики тратят 43-56% от зарплаты. Также в топ-5 городов с самой большой арендой попали Калининград и Астрахань. В первом случае — из-за высоких ставок, а во втором причиной стали низкие зарплаты.

Доступные квартиры есть в Тольятти, Новокузнецке и Пензе. Там на оплату проживания уходит 27-28% зарплаты.