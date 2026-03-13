📃 Что изменилось в кодах РСВ и по какой форме сдавать расчет за 1 квартал 2026 года. Выпуск № 39 подкаста «Налоговое утро»
Изменился РСВ с 2026 года — некоторые коды уходят в прошлое, появятся новые и нужно в них не запутаться. Верный код — залог того, что вы правильно обозначите льготные тарифы для отдельных категорий сотрудников и в будущем у них не возникнет проблем с оформлением пенсии, а у вас с уплатой взносов.
Бухгалтеру также стоит разобраться с формой отчета, ведь новая форма вступает в силу только 6 мая, а расчет нужно сдать до 27 апреля.
