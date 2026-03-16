🏢 Россияне рассказали, какие дома им больше нравятся. Главное – хорошая звукоизоляция

Почти половина опрошенных выбирает новостройки. На втором месте – сталинки.

45% россиян считают лучшим вариантом для жилья современные дома – построенные после 2000 года, с новыми планировками и инженерными решениями.

Такие данные получили эксперты Авито Недвижимости.

Чем моложе опрошенные, тем чаще они выбирали новостройки: 54% в группе 18-24 года против 39% среди опрошенных старше 65 лет.

Что назвали самым привлекательным в жилье:

  • толстые стены и хорошая звукоизоляция (60%);

  • высокие потолки (40%);

  • большие окна (31%);

  • наличие отдельной кладовой или хозяйственной комнаты (30%);

  • широкие подоконники (26%).

«Три из четырех опрошенных считают, что застройщикам стоит чаще использовать элементы старых домов в новых проектах. Высокие потолки, большие окна, выразительные фасады и спустя десятилетия актуальны для покупателей квартир.

Золотая середина: сочетание просторных и светлых помещений сталинской и дореволюционной эпох с инфраструктурой и планировками, отвечающими стилю жизни современных покупателей, а также новыми инженерными коммуникациями», — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.

На втором месте у россиян – дома-сталинки (27%), на третьем – дореволюционный жилой фонд (21%). Брежневки выбрали 11% опрошенных, а хрущевки – 7%.

