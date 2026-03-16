Экономика России

📉 Цены на социально значимые продукты упали на 1,3% в феврале 2026 года

Наценка на социально значимые продукты снизилась до 2,2%. Сильнее всего подешевели черный чай, гречка, соль, тушка цыпленка, сливочное и подсолнечное масло, а также баранина.

В феврале 2026 года розничные цены на социально значимые продукты в торговых сетях снизились на 1,3% по сравнению с январем.

Заметнее всего подешевели: черный чай (-9,5%), гречка (-7,2%), соль (-4%), тушка цыпленка-бройлера (-3,8%), баранина (-1,3%), сливочное масло (-1,9%), подсолнечное масло (-1,5%). Об этом сказано в исследовании Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

В годовом выражении цены на продукты «первой цены» упали на 12%, снижение заметили в 21 из 25 категорий продовольственных товаров. Сильнее всего подешевели:

  • рис — минимальная цена за 1 кг сократилась на 39%, до 51 рубля;

  • белокочанная капуста стала дешевле на 35% до 31 рубля;

  • картофель — на 28% до 39 рублей;

  • поваренная соль — на 27% до 12 рублей;

  • сливочное масло — на 26% до 748 рублей;

  • лук — на 24% до 37 рублей;

  • куриные яйца — на 22% до 74 рублей за десяток.

В феврале 2026 года наценка на социально значимые продукты снизилась до 2,2%. Для сравнения, в январе она была 3,5%, а в феврале 2025 года — 4,9%.

Круизный вайб: как бухгалтеру провести незабываемый девичник

Бухгалтеры не только хорошо работают, но и умеют отдыхать — как никто другой. Если вы мечтаете о настоящем приключении, организуйте девичник в формате круиза выходного дня. И неважно, личное это торжество, деловое мероприятие или просто встреча с подругами, чтобы отдохнуть от семейных и рабочих забот. Круизный вайб не сравнится ни с чем! 

    понаехавший Тут

    Цены падают, зарплата растет ... Жить стало лучше, жить стало веселее ..

