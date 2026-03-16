КПП ОСНО моб
Налог на прибыль

Облагаются ли в РФ налогом на прибыль доходы иностранной компании от международной грузоперевозки

Доходы от международной перевозки – это доходы от источников в РФ. Значит, облагаются налогом.

Нужно ли облагать налогом на прибыль доходы, полученные компанией из недружественной страны от грузоперевозок, спросили в чате ФНС.

Представительства в РФ у компании нет.

В соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 309 НК к доходам иностранной организации, подлежащим обложению налогом на прибыль, удерживаемым у источника выплаты в РФ, относятся любые доходы от международной перевозки, ответили налоговики.

Автор

Отпуска

Речной круиз — это недорого

Среди российских туристов бытует мнение, что круиз на теплоходе — удовольствие не из дешевых. Мы с этим утверждением не согласны и готовы доказать, что путешествие по российским рекам доступно каждому. Дадим несколько подсказок, как организовать такую поездку максимально выгодно.

1
Татьяна

Комментарии

1
  ИВ
    Ирина Винтер
    Главный бухгалтер

    Какие такие любые??? А как же :за исключением случаев, когда перевозка осуществляется исключительно между пунктами, находящимися за пределами Российской Федерации?

ГлавнаяБухСтрим