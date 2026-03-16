Облагаются ли в РФ налогом на прибыль доходы иностранной компании от международной грузоперевозки

Доходы от международной перевозки – это доходы от источников в РФ. Значит, облагаются налогом.

Нужно ли облагать налогом на прибыль доходы, полученные компанией из недружественной страны от грузоперевозок, спросили в чате ФНС.

Представительства в РФ у компании нет.

В соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 309 НК к доходам иностранной организации, подлежащим обложению налогом на прибыль, удерживаемым у источника выплаты в РФ, относятся любые доходы от международной перевозки, ответили налоговики.