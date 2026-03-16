Законопроект о запуске СПОТ внесли в Госдуму

С 1 октября 2026 новый порядок ввоза может распространиться на автомобильный транспорт, позже — и на другие виды транспорта.

Правительство 13 марта 2026 года внесло в Госдуму законопроект о запуске национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ).

Будут установлены основы регулирования и работы СПОТ. Цели инициативы — более эффективный сбор НДС и акциза, управление импортом товаров из стран ЕАЭС и предотвращение нелегального оборота.

Оператором СПОТ будет ФНС. Сначала новый порядок распространится на ввоз товаром автомобильным транспортом. Другие виды транспорта подключат не ранее 2027 года.

Импортеры будут сообщать о планируемой поставке через информационную систему ФНС и вносить обеспечительный платеж до ввоза товара.

СПОТ распространяется на все импортные товары из стран ЕАЭС. Новая система не коснется валют, ценных бумаг, нефти, электроэнергии и товаров, которые ввозят для личного пользования.

Если закон примут, он вступит с 1 октября 2026 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.