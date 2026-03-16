Минтруд меняет правила назначения единого пособия

Минтруд предлагает уточнить правила назначения единого пособия. Их меняют для соответствия новому закону о сохранении выплат многодетным семьям при небольшом превышении дохода над установленным критерием нуждаемости.

Проект постановления кабмина размещен на портале проектов НПА 13 марта 2026 года.

Так, новый закон от 20 февраля 2026 г. № 29-ФЗ позволит многодетным семьям, уже получавшим единое пособие, сохранить эту меру поддержки еще на 12 месяцев, если среднедушевой доход многодетной семьи будет выше прожиточного минимума не более чем на 10%. Пособие назначат в размере 50% величины регионального прожиточного минимума еще на 12 месяцев.

Изменения внесут в постановление правительства от 16 декабря 2022 г. № 2330, устанавливающее правила предоставления пособия на федеральном уровне, и в региональные нормативные акты.

После принятия всех НПА Соцфонд пересмотрит отказы, вынесенные с начала 2026 года, и назначит выплаты семьям, подпадающим под новые правила.

Планируется, что новые правила позволят получить господдержку около 74 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются более 230 тыс. детей, сообщил Минтруд.