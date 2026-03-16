Выплаты по ОСАГО больше 400 тысяч рублей собираются запретить

В сфере ОСАГО создают обманные схемы с автоюристами, которые взыскивают в судах по 1-2 млн рублей из-за того, что страховщик не может организовать ремонт авто в срок. Однако пострадавший не получает всю сумму.

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил прекратить выплаты по ОСАГО, если они превышают лимит в 400 тыс. рублей. Это нужно для борьбы со схемами с автоюристами, и чтобы снизить долю ремонта вместо выплат через суд.

Сейчас автоюристы стали чаще взыскивать со страховщиков выплаты выше лимита, но пострадавший не получает все эти деньги, а только небольшую заранее обговоренную сумму. Центробанк уже поддержал идею РСА, об этом пишут «Известия».

В 2025 году по ОСАГО ремонтировали авто только в 6,1% случаев, в остальных — потерпевший получал денежную компенсацию. Суды взыскивают сверхлимиты до 1-2 млн рублей, когда у страховщика возникают проблемы с ремонтом. Новые меры также увеличат срок ремонта с 30 до 45 дней. Так у страховых компаний появится время и стимул развивать сеть станций технического обслуживания.

«Нужно, чтобы страховая компания понимала: если она не смогла организовать ремонт из-за нехватки запчастей и долгих сроков доставки, то она максимум заплатит 400 тыс. Все, что выше этой суммы, нужно взыскивать с виновника аварии», — сказал глава РСА Евгений Уфимцев.

Также в РСА хотят, чтобы компенсацию мог получить только сам пострадавший или его законный представитель. Это исключит случаи, когда автоюристы намеренно затягивают ремонт, чтобы через 30 дней закончились и можно было подать иск в суд.