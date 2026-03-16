Депутаты предлагают распространить квоту по госзакупкам на малые технологические компании

Чтобы перспективные разработчики из МТК могли получать крупные заказы в России, ЛДПР хочет упростить им доступ к участию в госзакупках и создать на рынке больше предложений.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предлагает главе Минэкономразвития Максиму Решетникову распространить квоту на госзакупки в размере не менее 25% на малые технологические компании (МТК). Также у стартапов будет упрощенный доступ к участию в закупках.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о распространении обязательной квоты закупок (в размере не менее 25%) на МТК, включенные в соответствующий реестр, независимо от их соответствия критериям отнесения к субъектам МСП», — сказано в обращении.

В 2025 году МТК превысило 5 тыс., они поставили товары и услуги на 198 млрд рублей, что на 13% больше, чем в 2024 году.

Для поддержки бизнеса из реестра МСП действует квота, которая обязывает госкомпании делать закупки у них в размере 25% от совокупного годового объема закупок. Критерии для включения компаний в реестр не всегда охватывают малые технологические предприятия, например, для МСП порог выручки составляет 2 млрд рублей, тогда как для МТК — до 4 млрд.

Слуцкий считает, что отсутствие крупных заказов приведет к тому, что разработчики будут искать деньги за границей. Чтобы их сохранить в РФ, нужны комфортные условия для роста, инвестирования в инновации и в модернизацию производств.

