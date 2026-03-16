С 1 июня 2026 года меняются требования к способам оповещения при пожаре

МЧС уточнило порядок оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

С 1 июня 2026 года вступит в силу свод правил СП 3.13130, введенный приказом МЧС от 26.02.2026 № 133 о системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

С этой же даты утратит силу действующий свод правил от 2009 года.

Новыми правилами предусмотрены звуковой, речевой, световой и тактильный способы оповещения о пожаре.

СОУЭ больше не разделяют на 5 типов.

Предусмотрено, какому способу оповещения соответствуют СОУЭ, смонтированные до введения свода правил: 1-й и 2-й типы – звуковому, а 3, 4 и 5-й – речевому.

Также введены требования:

громкость сигнала оповещателя должна быть на 10-15 дБ выше фонового шума;

при речевом оповещении речь должна быть разборчивой не менее чем на 90% площади. Если на объекте есть люди, не владеющие русским языком, сообщения транслируют и на иных языках;

объекты для людей с нарушением слуха оборудуют световым или тактильным оповещением;

световое информирование о пожаре обеспечивают импульсными вспышками оповещателей с частотой 0,5-2,0 Гц;

на пожарных постах высотных, многофункциональных и иных зданий располагают как минимум один аварийный микрофон.

Также установлены требования к средствам экстренной связи, размещению и освещенности знаков пожарной безопасности, контролю линий связи.

Кроме того, утверждены:

перечень объектов, которые оснащают звуковыми и речевыми оповещателями;

подходы к электроакустическим расчетам для звукового и речевого оповещения;

рекомендации по составлению речевых сообщений;

конструктивные и функциональные особенности средств экстренной связи.

Обязательное обучение по пожарной безопасности. Новые правила 2026 Нарушения в сфере пожарной безопасности влекут наложение штрафов по КоАП в сотни тысяч рублей, дисквалификацию и приостановку деятельности. Обучение ответственного за ПБ – обязанность работодателя. Готовый комплект курсов для дистанционного обучения – курсы соответствуют требованиям профстандарта «Специалист по пожарной профилактике» (коды А, В, С, D) Выдаем документы установленного образца.

Затрудняетесь с выбором программы обучения по охране труда? Позвоните по номеру 8(800)300-92-97 или напишите в чат поддержки, поможем разобраться.