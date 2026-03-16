ФНС: если в 2025 году не было УСН-деятельности, доходов и работников – нужно сдать нулевую декларацию
Налоговая декларация по УСН – это главный отчетный документ для лиц, применяющих спецрежим, сообщает УФНС по новым регионам.
По итогам налогового периода (года) декларацию отправляют в налоговую по месту регистрации ИП или юридическому адресу организации.
Срок ее подачи зависит от организационно-правовой формы плательщика:
юрлица – не позднее 25 марта;
ИП – не позднее 25 апреля.
«Если деятельность в отчетном году не велась, не было доходов, отсутствовали работники, отчетность все равно представляется в виде нулевой декларации с заполненными реквизитами и прочерками в полях для показателей», — подчеркнули налоговики.
При представлении отчетности за 2025 год рекомендуется применять новую форму, утвержденную приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@.
Подать декларацию по УСН можно в электронном виде:
через оператора ЭДО;
через сайт ФНС с применением УКЭП. Декларация формируется с помощью программы «Налогоплательщик ЮЛ»
через личный кабинет ИП.
За непредставленную или несвоевременно представленную отчетность предусмотрен штраф не менее 1 тыс. рублей.
Также из-за неотправленного отчета могут приостановить операции по банковским счетам.
